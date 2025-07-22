ЦСКА не отпустил своего полузащитника в расположение сборной Бразилии

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник Матеус Алвес останется в расположении клуба, несмотря на вызов в молодёжную сборную Бразилии. Сбор национальной команды стартует 4 августа.

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