В "Зените" высказались о возможном уходе Мантуана

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном уходе полузащитника Густаво Мантуана. "Переговоры "Фламенго" с Мантуаном? По регламенту, невозможно вести переговоры с игроком без разрешения клуба. "Зенит" такого разрешения не давал", - цитирует Медведева Sport24.

Ранее появилась информация, что бразильский "Фламенго" в летнее трансферное окно может оформить переход полузащитника петербургского "Зенита" Густаво Мантуана.

В сезоне-2024/2025 Густаво Мантуан провел за петербуржцев во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 7 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего бразильца в 3,5 миллиона евро, контракт футболиста с петербургским клубом истекает летом 2027 года.