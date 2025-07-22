Людям, страдающим от депрессии, хотят прописывать просмотры футбольных матчей

В Британии намерены прописывать просмотры футбольных матчей людям, страдающим от депрессии
Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует официально прописывать просмотр футбольных матчей вживую пациентам, которые страдают от депрессии. Об этом сообщает известное онлайн-издание Independent.
Отмечается, что медики советуют людям с депрессией чаще выходить на улицу и быть частью социума, так как изоляция крайне негативно влияет на психику.
Напомним, новый сезон английской Премьер-лиги стартует 15 августа матчем «Ливерпуль» — «Брентфорд». «Красные» — действующие чемпионы Англии. Выиграв в прошлом сезоне титул, мерсисайдцы довели общее количество своих побед во внутреннем первенстве до 20 — больше нет ни у кого. Столько же чемпионских титулов только у «Манчестер Юнайтед».