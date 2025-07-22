Появилась информация, сколько МЮ сэкономил на аренде Рэшфорда

«МЮ» сэкономит 12,75 млн фунтов на зарплате Рэшфорда благодаря аренде в «Барсу». Клуб не сможет досрочно вернуть форварда (The Telegraph)
«МЮ» сэкономит почти 13 млн фунтов благодаря аренде Маркуса Рэшфорда.
Сообщалось, что 27-летний форвард перейдет в «Барселону» на правах аренды с опцией выкупа. В понедельник Рэшфорд прошел медосмотр в каталонским клубе.
Как сообщает The Telegraph, «Барселона» полностью возьмет на себя обязательства по зарплате Рэшфорда на период аренды.
После непопадания в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона всем игрокам «МЮ», включая Рэшфорда, сократили зарплату на 25% – таким образом, с учетом сокращения в новом сезоне Рэшфорд должен получать около 245 тысяч фунтов в неделю.
За год аренды «Юнайтед» сэкономит на зарплате форварда порядка 12,75 млн фунтов.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не сможет досрочно отозвать Рэшфорда из аренды.
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