Появилась информация, сколько МЮ сэкономил на аренде Рэшфорда

«МЮ» сэкономит почти 13 млн фунтов благодаря аренде Маркуса Рэшфорда.

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Сообщалось, что 27-летний форвард перейдет в «Барселону» на правах аренды с опцией выкупа. В понедельник Рэшфорд прошел медосмотр в каталонским клубе.

Как сообщает The Telegraph, «Барселона» полностью возьмет на себя обязательства по зарплате Рэшфорда на период аренды.

После непопадания в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона всем игрокам «МЮ», включая Рэшфорда, сократили зарплату на 25% – таким образом, с учетом сокращения в новом сезоне Рэшфорд должен получать около 245 тысяч фунтов в неделю.

За год аренды «Юнайтед» сэкономит на зарплате форварда порядка 12,75 млн фунтов.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не сможет досрочно отозвать Рэшфорда из аренды.