Переход Файзуллаева в "Истанбул Башакшехир" находится на гране срыва

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что переход полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в "Истанбул Башакшехир" находится на гране срыва.

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"Для Аббоса в "Истанбул" станет хорошим переходом. Но у меня есть общие знакомые, которые сказали, что Файзуллаев провалил медосмотр и не перейдёт в "Истанбул Башакшехир". Если это подтвердится, то никуда не перейдёт", - цитирует Сафонова Metaratings.

Вчера, 21 июля, ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" (0:0) в 1 туре чемпионата России. Полузащитник "армейцев" Аббосбек Файзуллаев отсутствовал в заявке команды на эту встречу.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Аббосбек Файзуллаев перейдет в турецкий "Истанбул Башакшехир" за 7,5 миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник вышел на поле в 39 встречах и отметился 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 8 миллионов евро.