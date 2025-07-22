Стало известно, где продолжит карьеру Томас Мюллер

Томас Мюллер продолжит карьеру в МЛС.

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По информации Sky Sport, немецкий полузащитник может перейти в один из двух клубов МЛС. Один из вариантов продолжения карьеры – «Лос-Анджелес», который является партнером «Баварии». Ожидается, что новый клуб Мюллера станет известен в ближайшие 7–10 дней.

Мюллер покинул «Баварию» на правах свободного агента по окончании минувшего сезона. Немец находился в системе клуба с 2000 года и дебютировал за основную команду в 2007-м. В составе мюнхенцев полузащитник 13 раз выигрывал Бундеслигу, 6 раз становился обладателем Кубка Германии, 8 раз брал Суперкубок страны и по 2 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.