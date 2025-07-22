«Спартаку» предложили экс-защитника «Челси» Зума. Француза могут подписать, если не договорятся с приоритетными кандидатами (Metaratings)

Sports.ru

«Спартак» рассмтривает возможность подписания Курта Зума.

«Спартаку» предложили экс-защитника «Челси»
© Global Look Press

По информации Metaratings, посредники предложили московскому клубу услуги экс-защитника «Челси».

«Спартак» также заинтересован в Зума – красно-белые могут подписать француза, если не смогут договориться с приоритетными кандидатами на позицию центрального защитника.

Сейчас Зума находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Вест Хэмом».

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости