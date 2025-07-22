СМИ: "Фламенго" интересуется защитником ЦСКА

Келлвен может этим летом вернуться на родину. "Фламенго" может этим летом приобрести правого защитника московского ЦСКА Келлвена. Об этом сообщает издание O Dia.

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По данным источника, бразильский клуб рассматривает игрока "армейцев" на место уходящего в "Рому" защитника Уэсли. Отмечается, что также в списке потенциальных новичков находится Гастон Мартирена, которым ранее интересовался "Спартак".

Келлвен выступает за ЦСКА с сентября 2023 года. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028-го. В прошлом сезоне 24-летний бразилец принял участие в 31 матче за красно-синих, в которых забил 4 мяча и отдал 4 ассиста на партнеров.