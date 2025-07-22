Учредитель «Акрона»: «Деньги на новичков есть»

Учредитель «Акрона» Павел Морозов заявил «Матч ТВ», что команда в ближайшее время оформит ряд трансферов.

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В субботу «Акрон» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Летом в клуб пришли вратарь Виталий Гудиев («Факел») и полузащитник Хетаг Хосонов («Торпедо»), в июне Морозов заявлял «Матч ТВ», что ожидает порядка пяти‑шести новых футболистов.

— Все будет. Не все складывается как хотелось бы, к сожалению. Ведем переговоры, в самое ближайшее время должны быть оформлены трансферы. Есть желание усилиться, есть деньги, поэтому усиляться мы будем, — сказал Морозов корреспонденту «Матч ТВ».

«Акрон» во втором туре 26 июля сыграет в гостях с «Сочи».