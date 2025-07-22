«Зенит» получил 80 млн рублей за переход Сергеева в «Динамо». «Крылья» выплатили петербуржцам 50% прибыли от перепродажи форварда (Sport24)

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«Зенит» получил 80 млн рублей за переход Ивана Сергеева в «Динамо».

Стало известно, сколько «Зенит» получил за переход Сергеева в «Динамо»
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По данным Sport24, «Крылья Советов» заплатили «Зениту» 200 млн рублей за трансфер нападающего осенью 2024 года.

Согласно условиям договора, клуб из Санкт-Петербурга должен был получить 50% от чистой прибыли с последующей продажи Сергеева.

Сумма трансфера Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо» составила 360 млн рублей. Таким образом, «Крылья Советов» получили за форварда 280 млн рублей, а «Зенит» – 80 млн.

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