Полузащитник Аугусто рассказал, почему перешел в "Краснодар"

Хавбек Дуглас Аугусто прокомментировал решение перебраться в "Краснодар".

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- Я перешел в команду из-за того проекта, который мне предложили. Клуб стал чемпионом, и мне кажется, что я буду здесь счастлив. Было хорошее предложение и с футбольной составляющей, и с финансовой, поэтому и принял его.

"Краснодар" официально объявил о подписании контракта с полузащитником Дугласом Аугусто 12 июля. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до 2028 года. Он будет выступать за черно-зеленых под 66-м игровым номером. Ранее игрок защищал цвета французского "Нанта".

Напомним, Аугусто уже дебютировал в составе "быков" в матче первого тура РПЛ против "Пари НН" (3:0). Бразилец вышел на замену на 78-й минуте.