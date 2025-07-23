В Турции высказались о возможном уходе Зайнутдинова из "Бешикташа"

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме высказался о возможном уходе Бахтиера Зайнутдинова из "Бешикташа".

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"Зайнутдинов не хочет покидать "Бешикташ". Но главный тренер Сульшер не рассчитывает на игрока. Поэтому Бахтиера не включили в заявку на матчи квалификации Лиги Европы", - цитирует Дикме "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов в ближайшее время может перейти в московское "Динамо" за 3-5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бахтиер Зайнутдинов провел за турецкий "Бешикташ" во всех турнирах 12 матчей и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года. Ранее футболист выступал за ЦСКА.