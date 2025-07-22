«Ювентус» объявил о выкупе полузащитника Консейсау у «Порту»

Португальский полузащитник Франсишку Консейсау стал футболистом «Ювентуса» на полноценной основе, сообщает пресс‑служба туринского клуба.

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«Ювентус» выкупил контракт Консейсау у «Порту» за 32 миллиона евро. Соглашение с 22‑летним футболистом подписано до 30 июня 2030 года.

Консейсау в прошлом сезоне выступал за «Ювентус» на правах аренды. Он провел 40 матчей за туринцев во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

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