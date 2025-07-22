Защитник «Зенита» Волков проведет сезон в «Сочи»

Нынешний сезон РПЛ защитник «Зенита» Сергей Волков проведет в «Сочи» на правах аренды. Об этом официально сообщила пресс-служба питерского клуба.

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Уточняется, что соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара» летом 2024 года. В сентябре 2024 защитник получил разрыв передней крестообразной связки колена. В минувшем сезоне футболист провел 6 матчей за питерский клуб и не отличился результативными действиями из-за травмы, которую получил в сентябре прошлого года.

Сергей Волков также в составе «Зенита» завоевал Суперкубок России.