«Реал» отдаст Мбаппе 10-й номер. Это не просьба игрока, а решение клуба — L'Équipe

Чемпионат.com

В новом сезоне нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет выступать под 10-м игровым номером. Это стало возможно после того, как клуб покинул полузащитник Лука Модрич. Об этом сообщает L'Équipe.

СМИ: «Реал» отдаст Мбаппе 10-й номер. Это не просьба игрока, а решение клуба
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По информации источника, французский футболист не просил «сливочных» отдать ему указанный номер. Это была инициатива руководства испанского гранда, которое думало об этом ещё летом 2024 года, когда Мбаппе присоединился к команде.

Подчёркивается, что нападающий положительно относится к подобной смене номера, как и «Реал», который сможет заработать на обновлённых футболках Мбаппе.

В минувшем сезоне француз выступал под девятым игровым номером.

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