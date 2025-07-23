ЦСКА активировал опцию выкупа за Пиняева

Московский ЦСКА активировал опцию выкупа за 20-летнего вингера Сергея Пиняева из столичного «Локомотива», об этом сообщает Андрей Панков в своем телеграм-канале «Панк инсайд».

«Армейцы» сделали «Локомотиву» предложение по игроку в 900 млн. рублей. Теперь вингер национальной сборной России имеет право покинуть свой клуб и перейти в ЦСКА.

Сергей Пиняев выступает за «железнодорожников» с января 2023-го года. Ранее он играл в самарских «Крыльях Советов».

В прошедшем сезоне РПЛ 20-летний футболист сыграл в 28 матчах, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 8 млн евро.