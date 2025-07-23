«ПСЖ» следит за ситуацией с Родриго. «Тоттенхэму» вингер «Реала» не интересен (Флориан Плеттенберг)

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Родриго привлек интерес «ПСЖ».

ПСЖ хочет купить игрока "Реала"
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Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, парижский клуб внимательно следит за ситуацией с игроком «Реала». «ПСЖ» ищет нового молодого вингера топ-уровня. Их действия будут зависеть от вариантов на рынке.

Также Плеттенберг опроверг информацию об интересе «Тоттенхэма» к бразильцу.

В прошлом сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.

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