ПСЖ хочет купить игрока "Реала"

Родриго привлек интерес «ПСЖ».

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Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, парижский клуб внимательно следит за ситуацией с игроком «Реала». «ПСЖ» ищет нового молодого вингера топ-уровня. Их действия будут зависеть от вариантов на рынке.

Также Плеттенберг опроверг информацию об интересе «Тоттенхэма» к бразильцу.

В прошлом сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.