ПСЖ хочет купить игрока "Реала"

«ПСЖ» следит за ситуацией с Родриго. «Тоттенхэму» вингер «Реала» не интересен (Флориан Плеттенберг)
Родриго привлек интерес «ПСЖ».
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, парижский клуб внимательно следит за ситуацией с игроком «Реала». «ПСЖ» ищет нового молодого вингера топ-уровня. Их действия будут зависеть от вариантов на рынке.
Также Плеттенберг опроверг информацию об интересе «Тоттенхэма» к бразильцу.
В прошлом сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
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Алекс Албон: «Искренне хотел выяснить, как я буду смотреться на фоне такого гонщика, как Сайнс»
Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»