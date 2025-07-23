Президент «Динамо» прокомментировал предложение «Спартака»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил «Матч ТВ», что клуб не ведет переговоров о продаже защитника Валентина Пальцева в московский «Спартак».

Ранее в СМИ появилась информация, что «красно‑белые» интересуются 24‑летним защитником махачкалинского «Динамо». В выездном матче первом туре МИР РПЛ против «Спартака» Пальцев вышел в стартовом составе махачкалинцев. «Красно‑белые» победили со счетом 1:0.

— В клубе есть предложение от «Спартака» по Валентину Пальцеву?

— Предложение, может, и есть, просто оно не рассматривается. Переговоров нет, — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

В сезоне‑2024/25 Пальцев провел за «Динамо» 34 матча и отдал одну голевую передачу. Кроме того, он дебютировал за сборную России.