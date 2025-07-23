Дмитрий Лоськов рассказал о своей новой должности в «Локомотиве»

Экс-полузащитник и экс-тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о своих нынешних должностных обязанностях в московском клубе.

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— Что входит в круг должностных обязанностей советника гендиректора по спортивным вопросам?

— Если вкратце — следить за нашей молодёжью, чтобы не пропустить талантливых ребят. Смотреть, как они играют, поддерживать контакт. Также наблюдаю за ближним резервом из молодёжной команды. Хотя ребята, которые себя более-менее проявили, уже были на сборах с основой. Надеюсь, первая команда и впредь будет подпитываться из академии.

В Баковку я приезжаю один-два раза в неделю — посмотреть на ребят, пообщаться с главным тренером, руководством. Домашние игры — молодёжки, основы — на стадионе смотрю. Недавно ездили в Минск, в гости к «Арсеналу» из Дзержинска, партнёрскому клубу «Локо». Мы туда много ребят отдали, чтобы игровую практику получали. И тренер там наш — Вячеслав Вашкевич. Проект развивается второй год, думаю, у этого сотрудничества хорошая перспектива, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

51-летний Дмитрий Лоськов в качестве футболиста выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, в 2017-м провёл прощальный матч за красно-зелёных. В составе железнодорожников Дмитрий дважды стал чемпионом России, выиграл три Кубка и два Суперкубка страны.