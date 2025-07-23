Титов высказался об игре Заболотного в "Спартаке"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Егор Титов прокомментировал игру новичка красно-белых Антона Заболотного.

"Он играет столба, это его задача - выигрывать верховые единоборства. Ждать от него, что он обыграет всю команду, как это делает Месси, и начнёт забивать, неправильно. Тем более Антону уже не 25-30 лет. Свои обязанности футболист выполнил. Даже хороший гол забил, который отменили - побежал, нашёл точку встречи с мячом и в подкате поразил ворота", - сказал Титов в интервью "Матч ТВ".

В первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" обыграл махачкалинское "Динамо" (1:0). После игры в телеграм-канале красно-белых Антона Заболотного поздравили с необычным достижением - он стал первым игроком за два с половиной года в клубе, кто выиграл больше девяти верховых единоборств в матче Российской Премьер-Лиги.

В прошедшем сезоне Антон Заболотный играл за "Химки". В подмосковной команде 34-летний нападающий провел во всех турнирах 31 матч, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач. В следующем туре московский "Спартак" сыграет домашний матч против калининградской "Балтики".