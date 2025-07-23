Егор Титов прокомментировал скандал с пенальти "Спартака"

Егор Титов назвал судейство в Мир РПЛ сумасшедшим домом.

Экс-капитан «Спартака» высказался об эпизоде с Наилем Умяровым в матче «Спартак» – «Махачкала».

На 7-й минуте матча Мир РПЛ защитник «Махачкалы» Мохамед Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Судья Василий Казарцев нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, ВАР не вмешался.

«Спартак» выиграл в матче 1-го тура со счетом 1:0 благодаря голу Маркиньоса.

– В игре были резонансные моменты. Наступ на пятку Умярову – пенальти или нет?

– Это фол, то есть пенальти. Но у судей свои трактовки, и судейство сегодня – это сумасшедший дом, им приходится принимать во внимание большое количество факторов. Порой, ветераны судейского корпуса сегодня не могут дать справедливую оценку, потому что сами не понимают, как все происходит.

В пример идеального арбитража приведу работу молодого Егора Егорова, сына известного и уважаемого судьи Игоря Егорова. Хотя лет 10 назад его даже не видели в числе арбитров ФНЛ, это я знаю.

Поздравляю Егора с прекрасной работой в матче «Оренбург» – ЦСКА, пусть и дальше продолжает держать высокую планку, – сказал Титов.