В «Локомотиве» сообщили, что клуб не рассматривает продажу Пиняева

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В московском «Локомотиве» сообщили, что клуб получил предложение от столичного ЦСКА по переходу нападающего Сергея Пиняева, но не рассматривает совершение трансфера.

В «Локомотиве» прокомментировали слухи о продаже Пиняева
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«Локомотив» действительно получил новое предложение со стороны ЦСКА, касающееся перехода нашего игрока. На данный момент клуб не рассматривает продажу Пиняева, Сергей остается игроком ФК «Локомотив». Отсутствие Пиняева в заявке на матч c «Сочи» было связано с небольшим повреждением, полученным в ходе предсезонных сборов. В настоящее время полузащитник тренируется в общей группе, в ближайшее время рассчитываем на его возвращение в состав», — приводит слова представителя пресс-службы «Локомотива» ТАСС.
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