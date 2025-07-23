«Краснодар» объявил о подписании французского защитника

«Краснодар» объявил о подписании Перрена. Контракт с французским вингером рассчитан на 3 года
«Краснодар» объявил о подписании контракта с вингером Гаэтаном Перреном.
С 29-летним игроком подписан контракт на 3 года. Француз будет выступать за черно-зеленых под 23-м номером.
Ранее стало известно, что «быки» заплатят за 29-летнего вингера «Осера» 5 миллионов евро плюс 250 тысяч бонусами, а зарплата француза составит 2 млн евро в год вместе с бонусами.
В прошлом сезоне Перрен забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в Лиге 1, став лучшим ассистентом турнира.
«Краснодар» объявил о подписании Перрена. Контракт с французским вингером рассчитан на 3 года, он стал лучшим ассистентом Лиги 1 в прошлом сезоне
Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Дорошко и Гайдай стали вторыми в квалификации произвольной программы дуэтов
Титов о наступе Аззи на ногу Умярову: «Это фол и пенальти. Но судейство сегодня – сумасшедший дом, там много факторов. Пример идеального арбитража – Егор Егоров»
«Краснодар» объявил о подписании Перрена. Контракт с французским вингером рассчитан на 3 года, он стал лучшим ассистентом Лиги 1 в прошлом сезоне
Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Дорошко и Гайдай стали вторыми в квалификации произвольной программы дуэтов
Титов о наступе Аззи на ногу Умярову: «Это фол и пенальти. Но судейство сегодня – сумасшедший дом, там много факторов. Пример идеального арбитража – Егор Егоров»