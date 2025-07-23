«Краснодар» объявил о подписании французского защитника

«Краснодар» объявил о подписании контракта с вингером Гаэтаном Перреном.

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С 29-летним игроком подписан контракт на 3 года. Француз будет выступать за черно-зеленых под 23-м номером.

Ранее стало известно, что «быки» заплатят за 29-летнего вингера «Осера» 5 миллионов евро плюс 250 тысяч бонусами, а зарплата француза составит 2 млн евро в год вместе с бонусами.

В прошлом сезоне Перрен забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в Лиге 1, став лучшим ассистентом турнира.