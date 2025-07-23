Радимов оценил уход Пиняева из "Локомотива"

Бывший футболист "Зенита" и Владислав Радимов прокомментировал возможный уход Сергея Пиняева из "Локомотива".

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"Если бы они не усилились летом, это могло бы быть проблемой. Я та понимаю, что сейчас у "Локо" есть возможность хороших денег заработать, а обойму уже усилили. И эта потеря не будет настолько критичной, как могла бы быть, если бы не было Руденко и Бакаева", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт"

В первом туре Российской Премьер-Лиги "Локомотив" победил "Сочи" (3:0). Голы в матче забили Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв, Зелимхан Бакаев. Сергей Пиняев перешёл в "Локомотив" в январе 2023 года. Во всех турнирах за "железнодорожников" он сыграл в 88 матчах, забил 16 голов и отдал 13 голевых передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа за полузащитника "Локомотива". "Армейцы" предложили "железнодорожникам" 900 миллионов рублей. Теперь всё зависит от решения игрока.