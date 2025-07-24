Виктор Са оценил решение перейти в "Краснодар"

Нападающий «Краснодара» Виктор Са заявил, что ни разу не пожалел о переходе в российский клуб.

31‑летний бразилец перешел в «Краснодар» из «Ботафого» в 2022 году. В прошлом сезоне «быки» впервые в истории выиграли чемпионат России.

— Прежде чем решиться на какой‑либо шаг в карьере, я долго и упорно думал, и решение перейти в «Краснодар» было верным. Это очень сильный клуб с отличной фан‑базой. Я очень счастлив здесь, и победа в чемпионате — это кульминация всей нашей упорной работы, — приводит слова футболиста RFI.

Действующий контракт Виктора Са с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.