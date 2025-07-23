В "Штурме" рассказали, как идет восстановление вратаря Худякова

Российский вратарь австрийского "Штурма" Даниил Худяков чувствует себя лучше, он усердно работает каждый день. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Штурма".

10 июля "Штурм" сообщил, что Худяков получил травму запястья после падения с велосипеда по дороге на тренировку, позднее ему была сделана операция.

"У Даниила все хорошо, он усердно работает каждый день с нашими физиотерапевтами, чтобы вернуться в строй как можно скорее", - сообщили в клубе.

Худякову 21 год, он перешел в "Штурм" перед началом прошлого сезона. До этого футболист выступал за московский "Локомотив". За австрийский клуб россиянин сыграл четыре матча, дважды сохранив ворота в неприкосновенности. В прошлом сезоне "Штурм" стал чемпионом Австрии.