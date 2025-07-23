«Рома» показала третью форму на сезон – белую с зелеными и оранжевыми элементами. Дизайн вдохновлен «зелеными насаждениями и садами Рима»

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«Рома» показала третью форму на сезон-2025/26.

Комплект разработан компанией Adidas и выполнен в белом цвете с зелеными и оранжевыми элементами.

«Рома» и Adidas представили новую, третью форму на сезон-2025/26, в которой подчеркивается зеленое наследие Рима и сочетаются традиции и инновации. Новый третий комплект на сезон-2025/26 отсылает к зеленым насаждениям и садам, расположенным по всему городу Рим. Дизайн отражает цвета и атмосферу этих районов, создавая свежий и неповторимый образ в новом сезоне», – говорится в сообщении клуба.
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