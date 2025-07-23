«Рома» показала третью форму на сезон – белую с зелеными и оранжевыми элементами. Дизайн вдохновлен «зелеными насаждениями и садами Рима»
«Рома» показала третью форму на сезон-2025/26.
Комплект разработан компанией Adidas и выполнен в белом цвете с зелеными и оранжевыми элементами.
«Рома» и Adidas представили новую, третью форму на сезон-2025/26, в которой подчеркивается зеленое наследие Рима и сочетаются традиции и инновации. Новый третий комплект на сезон-2025/26 отсылает к зеленым насаждениям и садам, расположенным по всему городу Рим. Дизайн отражает цвета и атмосферу этих районов, создавая свежий и неповторимый образ в новом сезоне», – говорится в сообщении клуба.
Первую в мире веганскую форму представил «Форест Грин Роверс» из 5-го дивизиона Англии – с леопардовым принтом. Кейн – совладелец бренда, изготовившего экипировку
49 российских байдарочников и каноистов примут участие в молодежном и юношеском первенстве мира. Турнир пройдет в Португалии
«Рекомендуем обратиться в IHF». В МОК заявили, что не влияют на допуск сборной России по гандболу к международным турнирам
Первую в мире веганскую форму представил «Форест Грин Роверс» из 5-го дивизиона Англии – с леопардовым принтом. Кейн – совладелец бренда, изготовившего экипировку
49 российских байдарочников и каноистов примут участие в молодежном и юношеском первенстве мира. Турнир пройдет в Португалии
«Рекомендуем обратиться в IHF». В МОК заявили, что не влияют на допуск сборной России по гандболу к международным турнирам