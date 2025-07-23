Степашин — о Смолове: «Футболист должен уходить вовремя, как и балерина»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о продолжении карьеры бывшего нападающего «Краснодара» и «бело‑голубых» Федора Смолова.

Ранее СМИ сообщили, что 28 мая у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами в заведении в центре Москвы. По информации СМИ, через некоторое время после драки Смолову пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не попало в сеть. Когда Смолов согласился, вымогатели повысили свои требования до нескольких миллионов рублей. Футболист ответил отказом, после чего видео появилось в сети. Позднее Смолов заявил, что подал заявление в полицию в связи с шантажом.

— Чего его понесло с утра пораньше в это кафе? Я уже говорил, он же там был не как динамовец, а как краснодарец. Когда Федя был динамовцем и когда Кокорин был динамовцем, драк у нас не было. Федя — корректный человек, образованный, книжки читает, хороший английский. Но бывает и на старуху проруха. Но драться нехорошо. Когда ты защищаешься, женщину защищаешь, я еще могу понять. А когда так с утра.

— Федор найдет новый контракт? 35 лет — уже предел для форварда.

— Не знаю. В первой лиге, может быть. Это его решение. Есть такое понятие, в свое время его сформулировал генерал Де Голль, когда был президентом Франции, и вынес вопрос на референдум по студентам в 1967 году. И проиграл. Зная, что он проиграет. Хотя у него еще оставалось время поработать президентом. Он сказал, что руководитель (в данном случае будем говорить, футболист) должен уходить вовремя, как и балерина. Это не я сказал, Де Голль. Я без аналогий, — приводит слова Степашина «КП Спорт».

Смолов покинул «Краснодар» в мае в связи с окончанием действия контракта. В прошедшем сезоне 35‑летний нападающий провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.