Чемпион России в составе «Зенита» подписал контракт с брянским «Динамо»

Брянский футбольный клуб «Динамо» объявил о трансфере полузащитника Ивана Соловьева.

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О сроке контракта с 32‑летним хавбеком не сообщается.

Соловьев начинал карьеру в московском «Динамо», откуда перешел в «Зенит». В составе команды из Санкт‑Петербурга он стал чемпионом России в сезоне‑2014/15.

Также в его карьере были: пермский «Амкар», финский «Лахти», воронежский «Факел», «Динамо» из Санкт‑Петербурга, «Сочи», узбекские «Навбахор», «Локомотив», «Насаф Карши», киргизские «Бишкек Сити» и «Мурас Юнайтед».

Брянское «Динамо» выступает во Второй лиге.