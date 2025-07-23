Президент "Сьона" рассказал, что Миранчуком интересуются несколько клубов

Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о будущем Антона Миранчука.

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"Он сам выбирает свое будущее. На данный момент Миранчуком интересуются несколько клубов. У Антона есть опция выкупа, которую можно активировать в любой момент", - цитирует Константина Sport24.

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт с клубом до конца июня 2026 года. Россиянин провел за швейцарскую команду 24 матча и отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в 2,5 миллиона евро. Ранее Миранчук выступал за московский "Локомотив".