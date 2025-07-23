"Динамо" может усилиться защитником "Бешикташа"

Защитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов может продолжить карьеру в "Динамо". По информации источника, турецкий "Бешикташ" хочет получить за переход Бахтиера Зайнутдинова 5 миллионов евро, московское "Динамо" пытается сбить цену до 3-4 миллионов, сам футболист дал согласие на переход.

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В прошлом сезоне Бахтиер Зайнутдинов провел за турецкий "Бешикташ" во всех турнирах 12 матчей и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года. Ранее футболист выступал за ЦСКА.

В 1 туре РПЛ "Динамо" на своем поле сыграло вничью с калининградской "Балтикой" (1:1), во втором туре бело-голубые примут на своем поле "Ростов".