Губерниев назвал главную проблему российского футбола

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о наиболее серьёзной, по его мнению, проблеме, с которой сталкивается российский футбол в текущих условиях.

«Коррупционные и судейские скандалы – главная проблема российского футбола? Всё-таки главная проблема российского футбола – это сохранение уровня мастерства, чтобы на момент возвращения мы не потерялись», – цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли совместное решение о приостановке участия российских клубов и сборных в международных турнирах на неопределённый срок.

В результате этого российские команды уже четвертый сезон подряд не участвуют в еврокубках, а национальная сборная пропустила чемпионат мира 2022 года и Евро-2024.