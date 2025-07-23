"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого не вышел в полуфинал Кубка Китая по футболу

"Шанхай Шэньхуа" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого проиграл в серии пенальти футбольному клубу "Хэнань" в четвертьфинальном матче Кубка Китая. Встреча прошла в Шанхае.

Основное время завершилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3. В серии пенальти точнее оказался "Хэнань" - 8:7. В составе победителей голы забили Фелиппе Кардосо (33-я и 114-я минуты), Фрэнк Ачимпонг (53). У проигравших отличились Луис Асуэ (28), Уилсон Манафа (86), Лю Чан (102).

В полуфинале "Хэнань" встретится с "Чэнду".

Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая.