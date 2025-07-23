Губерниев объяснил, почему Пиняев не ушел из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев знает, что может завоевать трофеи с железнодорожниками, и поэтому остался в клубе, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.

В среду в пресс‑службе «Локомотива» сообщили «Матч ТВ», что «красно‑зеленые» получали новое предложение от ЦСКА по Пиняеву, но футболист останется в стане железнодорожников.

— Прав Юрий Нагорных, который сказал, что «Локомотив» — это не клуб‑донор. «Локомотив» в состоянии решать задачу со своей амбициозной молодежью. С таким менеджментом, главным тренером, прекрасной командой, с верностью футболистов клубу… Не ушел Пиняев же, видите! Значит знает, что может выиграть трофеи с этой командой. Так держать! — Губерниев «Матч ТВ».

Пиняев возглавил рейтинг лучших молодых футболистов Восточной Европы (игроки не старше 21 года) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

В сезоне‑2024/25 20‑летний Пиняев провел 38 матчей за «Локомотив», забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач.

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