Вратарь «Удинезе» дисквалифицирован на два месяца

Вратарь «Удинезе» Мадука Окойе избежал 4-летней диквалификации.

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Напомним, нигерийца заподозрили в умышленном получении желтой карточки за затяжку времени на 64-й минуте игры с «Лацио» в марте 2024 года. Сообщалось, что на предупреждение было сделано аномально много ставок.

По ставкам на событие было выплачено более 120 тысяч евро, и большая часть этой суммы была получена через букмекерские пункты в провинции Удине. Голкиперу грозила дисквалификация на 4 года.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Федеральный суд по итогам слушания вынес решение о двухмесячной дисквалификации Окойе, которая вступит в силу с начала сезона-2025/2026.