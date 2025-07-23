Вратарь «Удинезе» дисквалифицирован на два месяца

Вратарь «Удинезе» Окойе дисквалифицирован на два месяца за умышленное получение желтой карточки в игре с «Лацио». Ему грозило 4 года
Вратарь «Удинезе» Мадука Окойе избежал 4-летней диквалификации.
Напомним, нигерийца заподозрили в умышленном получении желтой карточки за затяжку времени на 64-й минуте игры с «Лацио» в марте 2024 года. Сообщалось, что на предупреждение было сделано аномально много ставок.
По ставкам на событие было выплачено более 120 тысяч евро, и большая часть этой суммы была получена через букмекерские пункты в провинции Удине. Голкиперу грозила дисквалификация на 4 года.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Федеральный суд по итогам слушания вынес решение о двухмесячной дисквалификации Окойе, которая вступит в силу с начала сезона-2025/2026.
Алекс Албон: «Искренне хотел выяснить, как я буду смотреться на фоне такого гонщика, как Сайнс»
Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»
Алекс Албон: «Искренне хотел выяснить, как я буду смотреться на фоне такого гонщика, как Сайнс»
Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»