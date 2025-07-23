В "Зените" прокомментировали слухи о футболисте из сборной США

Информация о том, что петербургский "Зенит" сделал предложение аргентинскому "Уракану" о приобретении 50% прав на полузащитника сборной США Матко Милевича, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Ранее журналист Сесар Мерло сообщил на своей странице в X, что "Зенит" сделал предложение "Уракану" по покупке 50% прав на Милевича, остальная часть прав принадлежит футболисту.

"Фантазии", - сказал Медведев в ответ на вопросы о том, действительно ли "Зенит" сделал предложение "Уракану" о приобретении прав Милевича и заинтересован ли клуб в этом игроке.

Милевичу 24 года, он выступает за "Уракан" с января 2025 года. Всего он провел за клуб 27 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач. В составе сборной США он провел 2 матча, в которых забил 1 мяч.