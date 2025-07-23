Степашин о юбилее «Зенита»: «Казань дважды отмечала тысячелетие, это позволило ей стать одним из самых красивых городов нашей страны. Если «Зениту» это поможет – дай бог»
Сергей Степашин прокомментировал перенос столетия «Зенита».
– «Зенит» свое столетие второй раз решил праздновать.
– Я знаю еще один пример, правда, не футбольную команду. Казань отмечала два раза тысячелетие. Один раз – в Советском Союзе, второй раз уже в новой России. Это позволило Казани стать одним из самых красивых городов нашей страны. Спасибо Минтимеру Шариповичу Шаймиеву.
Если это «Зениту» поможет, два раза отмечать сто лет – дай бог, – сказал председатель консультативного совета «Динамо».
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Алекс Албон: «Искренне хотел выяснить, как я буду смотреться на фоне такого гонщика, как Сайнс»
Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»