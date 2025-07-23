"Ахмат" покинул полузащитник

Полузащитник Антон Швец покинул грозненский "Ахмат" на правах свободного агента.

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"По обоюдному согласию сторон команду покидает полузащитник Антон Швец. Клуб и футболист подписали сегодня соответствующее соглашение", - сообщает пресс-служба клуба.

Антон Швец выступал за грозненский "Ахмат" с 2017 года - полузащитник вышел на поле в 187 встречах и записал на свой счет 12 забитых мячей и 5 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего полузащитника в 800 тысяч евро. Ранее футболист выступал за "Сарагосу" и "Вильярреал", на счету Швеца 1 матч в составе национальной команды России.