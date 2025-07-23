Генич прокомментировал решение Пиняева по ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал новость об отказе полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что армейцы активировали опцию выкупа, согласившись заплатить клаусулу в размере 900 vky рублей. Однако окончательное решение принимал сам футболист, и Пиняев выбрал вариант остаться в «Локомотиве».

«Логично», – коротко высказался Генич в своём Telegram-канале.

20-летний хавбек – воспитанник «Чертаново». В январе 2023 года он перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов». В минувшем сезоне Пиняев провёл 38 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав восемь голевых передач.

В стартовом туре нового сезона РПЛ «Локомотив» уверенно обыграл «Сочи» со счётом 3:0.