«Наполи» покупает вратаря из «Торино» за 22,5 млн евро

«Наполи» покупает вратаря Милинковича-Савича из «Торино» за 22,5 млн евро. Неаполитанцы сделали предложение Миретти из «Ювентуса»
«Наполи» работает над двумя трансферными сделками.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в ближайшее время ожидается оформление трансфера голкипера «Торино» Вани Милинковича-Савича в «Наполи» за 22,5 миллиона евро.
Клуб заплатит больше, чем прописанные в контракте отступные в 19 миллионов, чтобы получить возможность выплатить общую сумму в рассрочку. В обратном направлении перейдет Сириль Нгонж на правах аренды.
Также «Наполи» активно работает над трансфером Фабио Миретти из «Ювентуса». Сделка может быть оформлена как полноценный трансфер или аренда с обязательством выкупа.
Сделка по 21-летнему полузащитнику оценивается в 10-15 миллионов евро. Игроку «Наполи» предлагает четырехлетний контракт с зарплатой около 1,5 миллиона евро в год.
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Алекс Албон: «Искренне хотел выяснить, как я буду смотреться на фоне такого гонщика, как Сайнс»
Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»