«Наполи» покупает вратаря из «Торино» за 22,5 млн евро

«Наполи» работает над двумя трансферными сделками.

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Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в ближайшее время ожидается оформление трансфера голкипера «Торино» Вани Милинковича-Савича в «Наполи» за 22,5 миллиона евро.

Клуб заплатит больше, чем прописанные в контракте отступные в 19 миллионов, чтобы получить возможность выплатить общую сумму в рассрочку. В обратном направлении перейдет Сириль Нгонж на правах аренды.

Также «Наполи» активно работает над трансфером Фабио Миретти из «Ювентуса». Сделка может быть оформлена как полноценный трансфер или аренда с обязательством выкупа.

Сделка по 21-летнему полузащитнику оценивается в 10-15 миллионов евро. Игроку «Наполи» предлагает четырехлетний контракт с зарплатой около 1,5 миллиона евро в год.