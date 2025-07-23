В АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами

Игроки клубов английской Премьер-лиги могут перестать преклонять колено перед матчами. Об этом сообщает The Guardian. Ранее женская сборная Англии отказалась вставать на колено на матче Евро-2025 с Италией после расистских оскорблений в адрес защитницы национальной команды Джессики Картер.

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По информации источника, на фоне скандала руководство АПЛ планирует провести консультации по этому вопросу с капитанами клубов перед стартом сезона.

Напомним, начиная с 2020 года игроки вставали на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед каждым матчем, однако позже от этой идеи отказались. В прошлом сезоне чемпионата Англии команды преклоняли колено только перед первым и последним турами, а также перед матчами кампании No Room For Racism в октябре и апреле.