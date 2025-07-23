«Зенит» проявляет интерес к игроку сборной США

В агентстве FC3 Sports, представляющем интересы полузащитник сборной США и аргентинского «Уракана» Матко Мильевича, подтвердили корреспонденту «Спорт День за Днем» Максиму СУТЧЕНКО информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

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Ранее журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что сине-бело-голубые предложили за игрока 2,3 млн долларов за 50% прав. Остальные 50% принадлежат самому Мильевичу.

– Действительно ли «Зенит» интересуется Мильевичем? Да, это так. Высока ли вероятность того, что он перейдет в «Зенит» этим летом? Переговоры только начались, – сказал представитель агентства.

В текущем сезоне Мильевич провел 21 матч, забил пять голов и отдал голевую передачу в профессиональной лиге Аргентины. Игрок оценивается в 4 млн долларов.

Мильевич провел два товарищеских матча в составе сборной США. В январе 2025 года был впервые вызван в национальную команду и оформил 1+1 по системе «гол+пас» в игре с Венесуэлой.