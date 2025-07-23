Губерниев назвал лучший клуб для развития ярких российских игроков

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ футболиста «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы были готовы заплатить отступные за игрока в размере 900 млн рублей.

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