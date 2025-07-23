Экс-защитник "Спартака" готов вернуться в Россию

Агент выступающего за римский "Лацио" экс-защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго Мохамед Беншенафи ответил на вопрос о возможности игрока вернуться в РПЛ.

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- Предложений из РПЛ по поводу перехода Жиго сейчас нет. Если придёт предложение из российского клуба, мы готовы его рассмотреть, - передаёт слова Беншенафи Metaratings.ru.

31-летний французский центральный защитник Самюэль Жиго выступал за московский "Спартак" с июля 2018 года по июнь 2022 года.