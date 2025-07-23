Фанаты «Кристал Пэлас» передали УЕФА чемодан денег

Ранее УЕФА не разрешил лондонскому клубу, выигравшему Кубок Англии, участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона» – до июня у них был один владелец, Джон Текстор. В новом сезоне «Кристал Пэлас» выступит в Лиге конференций. Английский клуб подал апелляцию. Ожидается, что вердикт будет вынесен до 11 августа.

© Sports.ru

Как стало известно The Independent, группировка фанатов Holmesdale Fanatics во вторник отправилась в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, чтобы выступить против понижения своего клуба из Лиги Европы в Лигу конференций.

«Мы поехали в Швейцарию, чтобы представлять всех болельщиков «Пэлас» в этой борьбе против морально несправедливого решения УЕФА и показать, что общественное мнение требует его отмены и восстановления справедливости», – заявил член Holmesdale Fanatics Мик Графтон.

Болельщики проникли внутрь здания, чтобы доставить письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину с требованием вернуть «Кристал Пэлас» в Лигу Европы.

Они также передали УЕФА чемодан с фальшивыми деньгами как «символ противоречия между декларируемыми организацией фундаментальными ценностями честности и справедливости и реальной практикой их деятельности».