«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Баварии»

«Тоттенхэм Хотспур» следит за ситуацией с Жоау Палиньей.

На данный момент интерес «шпор» не является конкретным, но он есть, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Окружение Пальиньи проинформировано об этом.

«Бавария» готова к переговорам, если поступит подходящее предложение за 30-летнего полузащитника. Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы продать Пальинью за 25-30 млн евро.

В прошлом сезоне португалец провел за 25 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика – здесь.