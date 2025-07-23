«Пари НН» примет «Локомотив» в матче 3‑го тура РПЛ в Грозном
Матч 3‑го МИР РПЛ между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдет в Грозном 2 августа, сообщает пресс‑служба лиги.
Встреча пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.
— По решению лиги и согласованию с основным вещателем изменено время начала матча 3‑го тура Мир РПЛ «Пари НН» — «Локомотив». Игра состоится 2 августа в 20:30 по мск.
Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене», дополнительно заявленной клубом «Пари НН» в качестве резервного стадиона. При определении времени начала игры учитывались погодные условия и ожидаемая высокая температура в дневное время, — говорится в сообщении РПЛ.
В «Пари НН» сообщили, что решение о переносе принято в связи с ремонтными работами на домашнем стадионе клуба в Нижнем Новгороде.
— Место встречи выбрано из‑за логистики — за три дня до встречи с «Локомотивом» сыграем кубковый матч против махачкалинского «Динамо», — говорится в заявлении «Пари НН» в Telegram‑канале.
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