Семак ответил на вопрос о возможности выхода Жерсона на матч с "Рубином"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на вопрос о возможности новичка команды бразильского хавбека Жерсона выйти в основе на выездной матч 2 тура РПЛ с "Рубином".

- Готов ли Жерсон выходить в стартовом составе? Посмотрим. Подумаем, насколько он готов и в какой момент ему лучше выйти. Конечно, он только набирает форму. По вопросу взаимодействия в команде и требований… В каких-то моментах его футбольный интеллект ему помогает, потому что даже не зная какие-то моменты, он действует абсолютно правильно, исходя из логики игры. Но в каких-то моментах всё же нужно чуть-чуть играть по-другому. Я думаю, что это обычный процесс встраивания игрока в командную игру, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

28-летний бразильский полузащитник Жерсон перешёл в петербургский "Зенит" 5 июля из бразильского "Фламенго", сумма трансферной компенсации составила 25 миллионов евро.

20 июля футболист официально дебютировал за сине-бело-голубых в домашнем матче 1 тура Российской премьер-лиги с "Ростовом". Выйдя на замену в перерыве при счёте 0:1, Жерсон помог петербуржцам одержать итоговую волевую победу со счётом 2:1. При этом футболист не отметился личными результативными действиями, но принял непосредственное участие в организации атаки, которая привела к первому голу "Зенита".