Нападающий ЦСКА подпишет контракт с аргентинским клубом

Стали известны детали перехода нападающего Адольфо Гайча из ЦСКА в "Тальерес".

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Аргентинский форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч близок к уходу из клуба. Как сообщает инсайдер Херман Гарсия Грова, аргентинский "Тальерес" готов предложить нападающему трёхлетнее соглашение. Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить 1 миллион евро.

Адольфо Гайч перебрался в ЦСКА из "Сан-Лоренцо" за 8,5 миллионов евро в августе 2020 года. С тех пор футболист отправлялся в аренду в "Беневенто", "Уэску", "Верону", "Ризерспор" и "Антальяспор". За армейцев нападающий провёл 39 матчей во всех турнирах, забил три гола и четырежды результативно ассистировал партнёрам по команде.