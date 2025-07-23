«Пари НН» раздаст бесплатные билеты на перенесенный из Нижнего Новгорода матч

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале заявил, что клуб раздаст бесплатные билеты тем, кто приедет поддержать команду в Грозный на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

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«К сожалению, наш домашний нижегородский стадион «Совкомбанк Арена» находится в ремонте. Приняли решение сегодня, что все наши болельщики, которые смогут приехать, получат бесплатный билет на матч», — написал он.

О том, что «Пари НН» начнет сезон-2025/26 в Саранске, сообщалось в середине июня. В августе на стадионе «Совкомбанк Арена» состоится выставка государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

«Пари НН» занял тринадцатое место в чемпионате России и уступил в стыковых матчах за право остаться в элите занявшему пятое место в Первой лиге «Сочи» (2:1, 1:3), однако сумел сохранить прописку в элитном дивизионе благодаря самоликвидации «Химок», ставших 12-ми.